Fenerbahçe, Mounier'i istiyor

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına dair bir iddia da Fransa'dan geldi...

RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu Anthony Mounier'i transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Atalanta'da geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetmişti.

BOLOGNA'DAKİ SON SENESİ

Nantes'in de ilgilendiği Mounier için Fenerbahçe, Bologna'ya kiralama teklifi yapacak. Anthony Mounier'in kulübüyle olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek.

fenerbahçe

Anthony Mounier

Bologna

Nantes