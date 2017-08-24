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Fenerbahçe, Mounier'i istiyor

''Fenerbahçe, Mounier'yi istiyor''

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Bologna forması giyen Anthony Mounier'i kadrosuna katmak istiyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe, 10:27:27 Güncelleme: 10:32:16

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına dair bir iddia da Fransa'dan geldi...

RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen sol kanat oyuncusu Anthony Mounier'i transfer etmek için girişimlere başladı. Fransız kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Atalanta'da geçirmiş ve çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetmişti. 

BOLOGNA'DAKİ SON SENESİ

Nantes'in de ilgilendiği Mounier için Fenerbahçe, Bologna'ya kiralama teklifi yapacak. Anthony Mounier'in kulübüyle olan kontratı Haziran 2018'de sona erecek. 

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