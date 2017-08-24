Galatasaray'dan Asamoah resti

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; G.Saray, bir süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Kwadwo Asamoah için Juventus’a ‘bedavaya alırız’ restini çekti... Sezon sonunda İtalyan kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bekle her konuda anlaşma sağlayan yönetim, Juventus’a 4 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu. İtalyanlar’ın işi sürekli yokuşa sürüp bonservis bedelini artırmaya çalışmaları üzerine sabrı taşan Sarı-Kırmızılılar, “Ya şimdi verin, ya da sezon sonu mukavelesi bittiğinde oyuncuyu bedavaya alırız” diyerek son kozunu masaya sürdü. Böylece eli güçlenen Aslan’ın bu transferin kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.

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