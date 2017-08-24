Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig 3. hafta

Sezona güzel bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ligin iki hafta maçını da güzel bir oyunla kazarak taraftarının gönlünü fetheden Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Yeni transferleri ve Süper Lig'e başarılı başlangıcı ile adından sıkça söz ettiren Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçtan galip gelirse ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış olacak. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda 3'te 3 yapmıştı

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile lige yeni yükselen Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Sivasspor maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olgun yapacakken, karşılaşmada dördüncü hakem Serkan Tokat olacak.

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 23. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 15'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 46 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.

Tarafların son kez karşılaştığı 2015-2016 sezonunda Sivas'ta yapılan müsabaka 2-2 bitti, İstanbul'da Galatasaray 3-1 kazandı.

GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 11 lig maçında da Galatasaray galip geldi.

Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivas ekibi, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 25 gol gördü.

TUDOR'DAN 2 MAÇTA AYNI 11

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü.

Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında ilk 11'i; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'ten oluşmuştu.

ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

GOMİS ARTTIKÇA GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray'ın bu seneki transferlerinden olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de oynadığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı. Sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da etkili olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor maçında da en büyük kozu Fransız golcü olacak.

8 YIL SONRA GOL SAYISINDAN BİR İLK

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu 7 golün 3'nü Gomis, 2'sini Tolga Ciğerci, Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol kaydetmişti.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA 50 Bİ TARAFTAR BEKLENİYOR

Süper Lig'e hızlı başlayan Galatasaray, geçmiş sezonlarda taraftarlarıyla bozuk olan arasını düzeltti. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında alınan galibiyetlerden sonra sarı-kırmızılılar taraftarlar, sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında 50 bin kişi olmak için mesajlar attı.

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