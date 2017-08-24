Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubu - Beşiktaş'ın rakipleri! Beşiktaş kimlerle eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamasındaki rakipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri...
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ
Fransa'nın Monaco şehrindeki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle birlikte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş'ın grubu;
G GRUBU
- Monaco
- Porto
- Beşiktaş
- RB Leipzig
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİĞER GRUPLAR
A GRUBU
● Benfica
● Manchester United
● Basel
● CSKA Moskova
B GRUBU
● Bayern Münih
● Paris Saint-Germain
● Anderlecht
● Celtic
C GRUBU
● Chelsea
● Atletico Madrid
● Roma
● Karabağ
D GRUBU
● Juventus
● Barcelona
● Olympiakos
● Sporting Lizbon
E GRUBU
● Spartak Moskova
● Sevilla
● Liverpool
● Maribor
F GRUBU
● Shakhtar Donetsk
● Manchester City
● Napoli
● Feyenoord
G GRUBU
● Monaco
● Porto
● Beşiktaş
● RB Leipzig
H GRUBU
● Real Madrid
● Borussia Dortmund
● Tottenham
● APOEL
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Grup maçları 12-13 Eylül'de başlayacak. İkinci maçlar 26-27 Eylül, üçüncü maçlar 17-18 Ekim, dördüncü maçlar 31 Ekim-1 Kasım, beşinci maçlar 21-22 Kasım, son maçlar ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Eğer, Beşiktaş gruptan çıkkmayı başarırsa 11 Aralık'ta son 16'daki rakibi belli olacak. Son 16'da ilk maçlar 13-14-20-21 Şubat'ta, rövanşları ise 6-7-13-14 Mart'ta oynanacak.
Çeyrek final maçları 3-4 Nisan, rövanşları 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 24-25 Nisan, rövanşları 1-2 Mayıs'ta olacak.
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