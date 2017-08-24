Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminin ardından fikstür de belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuranın ardından fikstür de belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü;
Porto - Beşiktaş (13 Eylül 2017)
Beşiktaş - Leipzig (26 Eylül 2017)
Monaco - Beşiktaş (17 Ekim 2017)
Beşiktaş - Monaco (1 Kasım 2017)
Beşiktaş - Porto (21 Kasım 2017)
Leipzig - Beşiktaş (6 Aralık 2017)
* Vincent Aboubakar, cezalı olduğu için Porto-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
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