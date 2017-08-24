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Aykut Kocaman
FUTBOL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrası soru kabul etmedi

Aykut Kocaman, Vardar maçı sonunda açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı üzgün olduklarının altını çizdi ve soru almadığı basın toplantısını 2 dakikada bitirdi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 23:12:24 Güncelleme: 23:15:52

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0'ın rövanşında Makedonya'nın Vardar ekibine Kadıköy'de 2-1 yenilerek Avrupa'da havlu attı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda karşılaşma değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında soru almayacağını söyleyen Aykut Kocaman, taraftar için üzüldüğünün altını çizdi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları;
"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ciddi bir üzüntümüz var. Taraftarımızı yanımıza çekmek, bizim temel isteiğimizdi. Taraftarlarımız bugün bizi gole kadar muhteşem bir şekilde desteklediler ancak biz üzerimize düşeni yapamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Anlatacak pek bir şeyim yok. O yüzden bu akşam soru kabul etmeyeceğim."

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