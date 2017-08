Fenerbahçe-Vardar yazar yorumları

EDEBİNLE BIRAK

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Gerçekten saydım, üşenmedim saydım; ileriye doğru bir kez, sadece bir kez 5 pas yapabilen son derece vasat bir takım 2 maçta da seni yendi. 2 topları direkten döndü. Senin tek pozisyonun Ozan’ın boş pozisyondaki kafa vuruşunun kalecide kalması.. Başka da yok...

Muhtemelen Makedonya futbol tarihinin en büyük başarısı bu.

Ama benim en çok zoruma giden şey spiker Ertunç Öner kardeşimin Roman’ın tesadüfi golü sonrası “Haydi çocuklar, haydi çocuklar” diye bağırması oldu. “Vay be” dedim, “Fenerbahçe’nin düştüğü duruma bak..” Vardar denilen bizim 2. ligimizde küme düşmemeye oynayacak takıma karşı hali pür meali bu olan takım için taktik öyleydi böyleydi demeye lüzum yok. Söylenecek söz şu: Aziz Yıldırım, kardeşini ve onun da manevi kardeşi Aykut Kocaman’ı alarak edebinle bırak.

Bırak ki bu dünya çapında kulüp, bu olağanüstü büyük potansiyel, kendi kendini soktuğu küçük kutudan çıkıp dünya markası olabilsin. Kendini değil de hakikaten F.Bahçe’yi düşünüyorsan bunu yaparsın. Yaparsın ki bu camia hak edildiği gibi yönetilsin artık.

KOCAMAN’IN MEDYASI

‘Kocaman Umut’ları bunları yine yarı yolda bıraktı.. Şimdi Kocaman’ın Yandaş-Candaş-Yoldaş medyası, muhabirinden yazarına, G.Saraylı kankalarından sanat sevici ‘güzel oyun’culardan bugün şunu duyacak-okuyacaksınız: Aziz Yıldırım kötü, yönetim basiretsiz, oyuncular beceriksiz, takım şanssız, taraftar vefasız ama bir bunların ‘Kocaman Umudu Olan Büyük Hoca’ hatasız...

VARDAR OYUNCULARI

Iphone 7 primini bir kez daha hak ettiler... Tebrikler...

KOCAMAN İFLAS

AHMET SELİM KUL

Fenerbahçe, Fenerbahçe olalı tarihinin en dip noktalarından birine indi dün gece... Sarı-Lacivertliler’in U21 takımının bile yenebileceği Makedon temsilcisine 3 devrede gol atamayarak Avrupa defterini ağustos ayında kapattı Kanarya. Bu hezimette, futbolculardan teknik direktörüne, yönetiminden başkanına herkesin tarihi imzası var. Tur için 3 golün gerektiği maçın ilk 45 dakikasında tek bir organize atak bile yapamayan takımın teknik heyeti, ofansif oyun repertuvarının var olup olmadığını her anlamıyla tartışmaya açmıştır.

Zaten Aykut Kocaman 59. dakikada maç 0-0 giderken iki santrforunu değiştirip risk almaktan çekindiğinde, kafa olarak tamamen iflas ettiğini resmetti. Bunun yanında böyle kritik bir karşılaşmada teknik direktör ve ekibine kulübede altyapıdan gelen oyuncular dışında ofansif olarak sadece her fırsatta gönderilmeye çalışılan Aatif’ı ve 30 dakikadan fazla oynayamayacak kadar hazır olmayan Soldado’yu sunan yönetim de bu tarihi rezaletin sorumlusudur. Tüm bunların yanında hareket etmeyi dahi unutmuş, her topu aldıklarında 4-5 saniye düşünmeden pas dahi atamayan futbol fakiri futbolcular da tarihe tersten geçmeyi başardılar. Bu arada futbolcuların o kadar düşündükten sonra attıkları pasların dahi etkisiz, tembel olduğunu da not edelim.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş, Galatasaray ve hatta Başakşehir’den bile daha kalitesiz ve dar kadrosu olduğu gerçeği belki bu kadar acı bir tecrübenin ardından sorumluların dikkatini çeker. Çünkü zaten 2 kulvarı kaldırması mümkün olmayan bu kadronun ligde tepeye oynayabilmesi için bile transferde kalan süreçte önemli takviyelere ihtiyacı var. tek bir organize atak bile yapamayan takımın teknik heyeti, ofansif oyun repertuvarının var olup olmadığını tartışmaya açmıştır.