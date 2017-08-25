''Galatasaray, Welliton ile anlaştı''

Galatasaray'a bir Brezilyalı daha geliyor...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Brezilyalı oyuncu Welliton, dün Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya iki yıllık sözleşme ve yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret teklif etti. Welliton bu teklifi kabul etti ve sarı kırmızılı ekip ile birçok noktada anlaşmaya vardı.

''GALATASARAY, WELLITON'U ALIRSA SORUN YAŞAYABİLİR''

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Welliton için, ''Welliton'un haksız fesih yaptığını 18 kulübe de yazı yoluyla gönderdik. Welliton için bize dört kulüp başvuru yaptı. İstediğimiz bonservis bedelini kendilerine ilettik. Bu kulüplerin içinde Galatasaray yok. Galatasaray, Welliton'un lisansını çıkarıp istediği gibi oynatabilir. Bizimle anlaşamazlarsa; ilerleyen dönemde sıkıntı yaşarlar'' dedi.

Geçtiğimiz sezon ligde 28 maçta Kayserispor forması giyen Welliton, 12 gol atıp 3 de asist yaptı.

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