Ülker Stadı'nda gecenin karesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Kadıköy’de Vardar’ı konuk eden Fenerbahçe, 2-1’lik yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Makedonya’daki ilk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde çıktığı rövanş maçında büyük hayal kırıklığı yarattı.
POLİS TESELLİSİ
Oynadığı futbolla ümit vermeyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarına 2-1’lik yenilgiyi yaşatarak Avrupa’ya veda etmiş oldu. Sözcü'nün haberine göre; maç sonunda taraftar ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu. Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti.
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YORUMLAR 11
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Misafir 2 dakika öncegelene gidene yeniliyor.rakipleri sarı kırmızıya boyasınlar belki ise yarar.00
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Misafir 18 dakika önceDaha kötü günlerin gelmesi dileğiyle.. beter olun.00
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Misafir 20 dakika önceAziz Yildirim; bu senin eserindir!00