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Fenerbahçe Vardar ağlayan çocuk
FUTBOL

Ülker Stadı'nda gecenin karesi

Fenerbahçe’nin, Vardar’a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi’ne veda ettiği maçın ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşandı. Gözyaşlarına boğulan minik bir taraftarı teselli eden polisin görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:24:27 Güncelleme: 10:27:27

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Kadıköy’de Vardar’ı konuk eden Fenerbahçe, 2-1’lik yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Makedonya’daki ilk maçı 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde çıktığı rövanş maçında büyük hayal kırıklığı yarattı.

POLİS TESELLİSİ
Oynadığı futbolla ümit vermeyen Fenerbahçe, farklı galibiyet bekleyen taraftarına 2-1’lik yenilgiyi yaşatarak Avrupa’ya veda etmiş oldu. Sözcü'nün haberine göre; maç sonunda taraftar ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaparken minik bir taraftarın gözyaşları ise damga vurdu. Tribünde ağlayan taraftarı görevli bir polis memuru teselli etti.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 dakika önce
    gelene gidene yeniliyor.rakipleri sarı kırmızıya boyasınlar belki ise yarar.
  • Misafir 18 dakika önce
    Daha kötü günlerin gelmesi dileğiyle.. beter olun.
  • Misafir 20 dakika önce
    Aziz Yildirim; bu senin eserindir!
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