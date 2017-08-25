Barcelona, Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer etti!

Barcelona, Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro karşılığında transfer olan Neymar'ın yerini sonunda doldurdu! Katalan ekibi, bir süredir Ousmane Dembele ve Liverpool'dan Philippe Coutinho ile ilgileniyordu. Barcelona, Fransız yıldız Dembele'nin transferi konusunda Borussia Dortmund'la 105 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaştı.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada Dembele'nin pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Barcelona, Fransız yıldızın serbest kalma bedelini ise 400 milyon Euro olarak belirledi.
Ousmane Dembele, Katalan ekibinde 11 numaralı formayı giyecek.
OUSMANE DEMBELE KİMDİR?
Tam adı: Ousmane Dembele
Doğum tarihi: 15 Mayıs 1997
Doğduğu yer: Vernon / Fransa
Yaş: 20
Boy: 1,78 m
Uyruğu: Fransa
Mevki: Orta saha / sağ-sol kanat
Ayak: Çift ayak
Daha önce oynadığı kulüpler: Rennes, Borussia Dortmund
Son sezon istatistikleri: 49 maç 10 gol 21 asist
Milli maç sayısı: 7 maç 1 gol
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