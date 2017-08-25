Barcelona, Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer etti!

Barcelona, Paris Saint-Germain'e 222 milyon Euro karşılığında transfer olan Neymar'ın yerini sonunda doldurdu! Katalan ekibi, bir süredir Ousmane Dembele ve Liverpool'dan Philippe Coutinho ile ilgileniyordu. Barcelona, Fransız yıldız Dembele'nin transferi konusunda Borussia Dortmund'la 105 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaştı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada Dembele'nin pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Barcelona, Fransız yıldızın serbest kalma bedelini ise 400 milyon Euro olarak belirledi.

Ousmane Dembele, Katalan ekibinde 11 numaralı formayı giyecek.

OUSMANE DEMBELE KİMDİR?

Tam adı: Ousmane Dembele

Doğum tarihi: 15 Mayıs 1997

Doğduğu yer: Vernon / Fransa

Yaş: 20

Boy: 1,78 m

Uyruğu: Fransa

Mevki: Orta saha / sağ-sol kanat

Ayak: Çift ayak

Daha önce oynadığı kulüpler: Rennes, Borussia Dortmund

Son sezon istatistikleri: 49 maç 10 gol 21 asist

Milli maç sayısı: 7 maç 1 gol

Ousmane Dembele

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