Kasımpaşa, Chelsea'den Kenneth Omeruo'yu transfer etti

Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçta 4 puan toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, bir transfer daha yaptı. Kasımpaşa, eski oyuncusu olan Kenneth Omeruo'yu Chelsea'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki stoperin Kemerburgaz'da bulunan kulüp tesislerinde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Nijeryalı oyuncu 2015-16 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.

kenneth omeruo

transfer

kasımpaşa

Chelsea