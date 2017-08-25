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Kasımpaşa, Kenneth Omeruo
FUTBOL

Kasımpaşa, Chelsea'den Kenneth Omeruo'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Chelsea'nin Nijeryalı savunmacısı Kenneth Omeruo'yu kiraladı

25 Ağustos 2017 Cuma, 19:39:39 Güncelleme: 19:41:23

Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçta 4 puan toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, bir transfer daha yaptı. Kasımpaşa, eski oyuncusu olan Kenneth Omeruo'yu Chelsea'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki stoperin Kemerburgaz'da bulunan kulüp tesislerinde Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Nijeryalı oyuncu 2015-16 sezonunda kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.

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