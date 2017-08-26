ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 00:11:13

  • 1 Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!
    1 | 25

    Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 kazanırken 2 gol Tolga Ciğerci'den 1 gol ise Bafetimbi Gomis'ten geldi.

  • 2 Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!
    2 | 25

    Ligdeki ilk iki haftada Kayserispor ve Osmanlıspor ağlarını da sarsan Tolga, bu haftayı da boş geçmedi. Tolga'nın bu performansı, Twitter'da kısa sürede dünya gündeminde TT listesine girdi!

  • 3 Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!
    3 | 25

    Milli futbolcu bu karşılaşmada attıklarıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!
    4 | 25

    Sivasspor karşılaşmasının 41. dakikasında sahne alan Tolga, Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Bafetimbi Gomis'in pasında altıpasta topla buluştu.

  • 5 Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!
    5 | 25

    Milli futbolcu altıpas içinde topa güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000