Galatasaraylı Tolga Ciğerci, kariyer zirvesini yaşıyor! 3 maçta 4 gol!

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 kazanırken 2 gol Tolga Ciğerci'den 1 gol ise Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Ligdeki ilk iki haftada Kayserispor ve Osmanlıspor ağlarını da sarsan Tolga, bu haftayı da boş geçmedi. Tolga'nın bu performansı, Twitter'da kısa sürede dünya gündeminde TT listesine girdi!
Milli futbolcu bu karşılaşmada attıklarıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.
Sivasspor karşılaşmasının 41. dakikasında sahne alan Tolga, Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Bafetimbi Gomis'in pasında altıpasta topla buluştu.
Milli futbolcu altıpas içinde topa güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.