Igor Tudor: Tolga çalıştığım en profesyonel futbolculardan biri...

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılılar bunu son olarak 2009-10 sezonunda başarmıştı. 3-0 kazanılan Sivasspor maçı sonrasında konuşan teknik direktör Igor Tudor, 2 gol atan ve bu sezonki gol sayısını 4'e çıkaran Tolga Ciğerci'ye övgüler düzdü.

İşte Hırvat çalıştırıcının açıklamaları;

"Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadık, çok iyi bir takıma karşı 3 gol attık. Defansif olarak çok sert bir takıma karşı oynadık ve böyle bir galibiyetten dolayı mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum.

Sivasspor dersine çok iyi çalışmış, bu durum ilerleyen haftalarda daha da artacak ve rakipler bize karşı önlemlerini arttıracak. Bizim de geliştirmemiz ve üzerinde çalışmamız gereken şeyler var, onları düzelteceğiz. Tolga, benim kariyerimde çalıştığım en karakterli, profesyonel futbolculardan biri. Geçen sezonun üzerine koyarak oynuyor, defansif-ofansif geçişi çok iyi yapıyor"