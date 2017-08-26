"Messi Real Madrid'de"

Barcelona'nın Twitter hesabı geçtiğimiz günlerde hacklenmiş ve Di Maria Barcelona'da paylaşımı yapılmıştı. İnternet korsanlarının kurbanı bu sefer Real Madrid oldu.

Real Madrid hesabından, Lionel Messi'nin geçen sezon Santiago Bernabeu'da attığı golünün videosu paylaşıldı, 'Hoş geldin Messi' mesajı paylaşıldı.

Benzema'yı satan korsanlar, Fransız oyuncunun yerine kimin alınmasını gerektiğini taraftarlara sordular.

Hackerlar, kulübün internet güvenliğinin çok kötü olduğunu ve bunu kanıtladıklarını belirttiler. Daha sonra sayfa geri alındı ve bu tweetler silindi.

HTSPOR.COM | DIŞ HABERLER