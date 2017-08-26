Mustafa Reşit Akçay, Uefa Avrupa Ligi kuralarını değerlendirdi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Popülist olmadan konuşmak gerekir, bunu hep ilke edinmişimdir. Ama bu bir teslimiyet değildir bu bir korkaklık değildir. Bu ülkede bazen çok sivri konuştuğunuzda ukala oluyorsunuz, çok tutuk konuştuğunuzda, güvensiz konuştuğunuzda da bu sefer korkak oluyorsunuz. Bunun ortasını bir türlü bulamadık bu spor alanında. Ama ben her zaman temkinli konuşmaktan yana olan anlayışımı sürdürmek istiyorum" dedi.

Zor rakiplerle oynamanın takıma yararlı olacağını dile getiren Akçay, "Bunlarla oynayacağız, teslim olmayacağız. Sahada duruşumuzla, mücadelemizle ve taktik anlayışlarımızla hepsiyle baş edeceğiz. Edebilir miyiz, edeceğiz tabi ne demek. Ama sonuçta 'onları yeneriz, bu gruptan da çıkarız' gibi sözler çok hoş değil. Ama mücadele edeceğiz, grubun zor olması demek bizi geriye getiren bir şey gibi algılanmasın zor rakiplerle oynamanın bizi geliştireceğini ve bize daha yararlı olacağını söylerim her zaman. Dolayısıyla bizim için iyi" diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay

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