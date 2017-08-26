Göztepe: 3 - Trabzonspor: 2 ÖZET İZLE

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe evinde Trabzonspor'u 3-2 yendi.



İzmir'de Göztepe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin 9. dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Juraj Kucka yaklaşık 35 metreden sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu adeta iki kale direğinin birleştiği yerden ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada Göztepe, Tayfur Bingöl'in attığı şık golle skoru eşitledi: 1-1. 42. dakikada Adis Jahovic, ceza sahası içinde Jan Durica'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Serkan Çınar beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Nabil Ghilas, Göztepe'yi 2-1 öne geçiren isim oldu.

45+3. dakikada Trabzonspor, Hugo Rodallega ile yeniden beraberliği yakaldı ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe, 67. dakikada Adis Jahovic'in attığı golle mücadelede bir kez daha öne geçti. 82'de Axel N'gando, 89'da ise Halil kaleci Onur'u geçemedi. 90+1'de N'doye, Trabzonspor adında girdiği net gol pozisyonunu değerlendiremedi. 90+5'te yine gerçekleşen Trabzonspor atağında, Sabri Sarıoğlu kritik bir müdahale ile topu ceza sahası içerisinden uzaklaştırdı. Maç Göztepe'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Göztepe 4 puana yükseldi. Trabzonspor ise 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşan Göztepe ile Trabzonspor, sahaya geçen haftaki kadrolarından iki değişiklik yaparak çıktı. Göztepe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Beto'nun maç öncesi ısınırken ağrıları arttığı belirtildi. Kadrodan çıkarılan Beto'nun yerine Günay Güvenç kalede yer aldı. Yedek kaleci ise Yavuz Aygün oldu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen haftaki Kayserispor maçı kadrosunda yaptığı iki değişiklikle takımını sahaya sürdü. Kayseri deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Leo ve Halil Akbunar'ın yerine Traore ve Tayfur Bingöl, Trabzonspor karşısında şans buldu.

Konuk ekip Trabzonspor'da da Fenerbahçe maçı kadrosundan iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki 11'de yer alan Bero ve Burak Yılmaz yerine Bongonda ve Rodallega'yı tercih etti.

Göztepe ile Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelmiş, o sezon İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

GÖZTEPE, CEZASINI TAMAMLADI

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, karşılaşmaya taraftarından yoksun çıktı. Trabzonspor maçıyla 2 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, 5. haftada Gençlerbirliği maçında seyircisiyle buluşacak. Yaklaşık 300 Trabzonspor taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.