Eskişehirspor: 2 - Denizlispor: 2 | MAÇ SONUCU

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, bu sezon sahasındaki ilk maça taraftarından yoksun çıktı.

ESKİŞEHİRSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 2



STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım



ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 63 Uğur İnceman), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 74 Ofoedu), Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno

DENİZLİSPOR: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Yasin Ozan (Dk. 90+2 Şevki Çınar), Moritz (Dk. 80 Cihan Özkaymak), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh (Dk. 60 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü



GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 76 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), Dk. 73 Kappel, Dk. 86 Kerem Can Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Bruno, Dk. 53 Akaminko, Dk. 61 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor), Dk. 28 Sankoh, Dk. 41 Kerem Can Akyüz, Dk. 82 Yasin Ozan, Dk. 89 Kappel, Dk. 90+4 Cihan Özkaymak (Denizlispor)







