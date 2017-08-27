Gaziantepspor: 1 - Manisaspor: 4 | MAÇ SONUCU

GAZİANTEPSPOR: 1 - MANİSASPOR: 4



STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Ata Yıldırım, Hüseyin Aylak



GAZİANTEPSPOR: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Şenol Can, Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Harun Enes Nural, Müslüm Talşik (Dk. 64 Gökhan Çamur), Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 78 Mehmet Kasım Doğala), Serhan Yılmaz

MANİSASPOR: Emrullah Şalk, Hikmet Balioğlu, Berkay Samancı, Dimov, Abdülkadir Korkut (Dk. 78 Fahri Akyol), Sebaihi (Dk. 84 Uğur Pamuk), Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 79 Atiemwen), Mustafa Sevgi, Meye, Perovic



GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 56 Dimov, Dk. 64 ve Dk. 70 Mustafa Sevgi (Manisaspor), Dk. 90 Zeki Sinanoğlu ( Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Abdülkadir Korkut (Manisaspor), Dk. 76 Zeki Sinanoğlu, Dk. 82 Gökhan Çamur, Dk. 87 Oktay Aydın (Gaziantepspor)



Bu arada, maçın başlama düdüğünün ardından Gaziantepsporlu oyuncular sahada protesto gösterisinde bulundu. Manisasporlu oyuncuların başlama vuruşunun ardından, Gaziantepsporlu oyuncular yaklaşık 1 dakika protokol tribününün bulunduğu tarafa sırtını dönerek hareketsiz kaldı.



Gaziantepsporlu futbolcuların yönetimi protesto ettikleri öğrenilirken, Manisasporlu oyuncular bu sırada kendi aralarında top çevirerek protestonun bitmesini bekledi.

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TFF 1. Lig