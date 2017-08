Ersun Yanal: "Hakemlerin hazır olmadıklarını gördük"

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Oyuncularımızın bir an önce kendi işlerine konsantre olması gerekiyor." dedi.



Yanal, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada son 15 dakika dışında kalan bölümlerde üretkenlik ve pozisyon zenginliği adına bir şey yapamadıklarını belirterek, son dakikalarda aldıkları riskin de golü getirmediğini söyledi.



Bazı oyuncularının konsantrasyon eksikliği yaşadığını dile getiren Yanal, "Özellikle transferin konuşulduğu bir dönemde, fazlasıyla bu konuyu gündemimizin dışında tuttuk. Oyuncularımızın bir an önce kendi işlerine konsantre olması gerekiyor. Bazı oyuncuları, bu konuda fazlasıyla içeride tutamadığımızı düşünüyorum. Bugün bunu fazlasıyla hissettik. Ama şu bir gerçek, biz bu oyunun güzelleşmesi, seyir zevkinin artması adına katkılarımızı sunmak için her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.



Maçta hakem hataları yaşandığını savunan Yanal, "Hakemin maçın önüne geçecek bazı şeyleri var. Bu sene çok tartışılıyorlar. Sezon başında bu kadar çok tartışılmalarının nedeni, onların da kendi içlerindeki bazı sorunlardan kaynaklanıyor. Yoksa yetenekli ve yeterli hakemimiz var ama onlar da hazır değiller, bugün hazır olmadıklarını gördük." ifadelerini kullandı.



Sezonun ilk 3 haftasında eksiklikleri tespit ettiklerini belirten Yanal, gereken önlemleri alıp daha iyi oynayan bir Trabzonspor'u herkese izlettireceklerini sözlerine ekledi.

TAMER TUNA: "DAHA RAHAT BİR MAÇ OLABİLİRDİ"

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligin en tempolu maçlarından birini oynadıklarını söyledi.

Tuna, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, tempolu, hızlı ataklarla sonuca giden Trabzonspor'a karşı, baskı yemeden yön değiştirerek futbol oynamaya çalıştıklarını söyledi.

Trabzonsporlu stoperlerin sık sık ataklara katıldığını bildiklerini dile getiren Tuna, "Orada Tayfur'u kullandık, hızlı geçişlerle hücum üstünlüğünü elimizde tutmaya çalıştık. Şu ana kadar ligin en tempolu maçlarından biri oldu. İki takım iyi koştu. Bizim 3-2 iken yakaladığımız 1-2 kontratak pozisyonunu karşı karşıya gole çevirebilseydik daha rahat bir maç olabilirdi." diye konuştu.

Tuna, iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayarak, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Şimdi verilen 2 haftalık arada çalışacağız. Stoper ve hücum oyuncusu transferi düşünüyoruz, süreç devam ediyor, transfer sezonu bitene kadar da değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuna, kaleci Beto'nun 2 gün önceki antrenmanda sakatlandığını, maç öncesi yüzde 100 hazır olmadığını hissettiğini ve bu yüzden kadrodan çıkarttıklarını ifade etti.