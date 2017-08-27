Jhon Murillo: Akhisar'ı ezberledik!

İlk iki haftada topladığı 4 puanla Süper Lig’e iyi başlayan Kasımpaşa’da hedef, bugün Akhisar’ı da yenerek başarılı grafiği sürdürmek.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre; Paşa’nın Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Murillo, zorlu maç ve kişisel performansı hakkında açıklamalar yaptı.

21 yaşındaki Venezuelalı yıldız, “İlk iki hafta ligi tanıma açısından benim için önemliydi. Yavaş yavaş alışıyorum. Türk futbolunda dikkatimi çeken ilk şey, tüm takımlar agresif bir şekilde hücuma çıkıyor. İlk golü atan takım için işler daha kolay oluyor. Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olan Beşiktaş’tan 1 puan aldık ancak 3 puan da alabilirdik. Beşiktaş oyunun her yönünde güçlü bir ekip. Onlara karşı boş alan bulmakta zorlandım. Alanya maçında daha etkiliydim” diye konuştu.

‘MİLLİ ARA İYİ GELECEK’

Murillo şöyle devam etti: “İlerleyen haftalarda çok daha fazla katkı sağlayacağım. Bu haftaki rakibimiz Akhisar da lige bizim gibi iyi başladı. Beşiktaş’a karşı yaptığımız hataları tekrarlamazsak, kazanacağımıza inanıyorum. Kaliteli bir teknik adam ve kadroya sahibiz. Hafta içerisinde Akhisar’ın güçlü ve güçsüz yönlerini iyi analiz ettik. Onları adeta ezberledik. Milli arada taktiksel ve fiziksel açıdan düzeltilmesi gereken bazı eksiklerimizi de gidereceğiz.”