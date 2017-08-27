İngiltere Premier Lig'de Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'i ağırlıyor. Premier Lig derbisi öncesinde futbolseverler merakla "Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? MAÇ SAAT KAÇTA?
Martin Atkinson'un düdük çalacağı karşılaşma Anfield Stadyumu'nda oynanacak. İki dev takımın karşılaşacağı mücadele Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak.
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.
İki takım arasındaki son karşılaşma 4 Mart 2017 tarihindeydi ve Liverpool, evinde Arsenal'i Roberto Firmino, Sadio Mane ve Georginio Wijnaldum'un golleriyle 3-1 yenmişti. Arsenal'in tek golünü ise Danny Welbeck kaydetmişti.
* Liverpool, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
* Arsenal, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
* Liverpool, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 13 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü.
* Arsenal, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, rakiplerinin 9 golüne engel olamadı.
İki takım arasında oynanan son 10 maçta 3 kere Arsenal, 3 kere de Liverpool kazandı. 4 maçta ise sahadan galip ayrılan olmadı.
Yakın tarihte en farklı galibiyetler ise şu şekilde;
4 Nisan 2015 | Arsenal 4 - 1 Liverpool
8 Şubat 2014 | Liverpool 5 - 1 Arsenal
SON MAÇ KADROLARI
Liverpool: Simon Mignolet, Joe Gomez, Andy Robertson, Joel Matip, Ragnar Klavan, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Sadio Mane, Roberto Firmino, Daniel Sturridge
Arsenal: Petr Cech, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, Hector Bellerin, Nacho Monreal, Alex Oxlade-Chamberlain, Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Mesut Özil, Danny Welbeck, Alexandre Lacazette
EN GOLCÜ İSİMLER
Liverpool'da Sadio Mane, attığı 2 golle en golcü isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Roberto Firmino ve Mohamed Salah da birer gol ile Sadio Mane'i takip ediyor.
Arsenal'de ise 3 isim en golcü ünvanını taşıyor. Alexandre Lacazette, Danny Welbeck ve Aaron Ramsey attıkları birer gol ile en golcü oyuncular arasında yer alıyor.
- LİVERPOOL
- Arsenal
- İngiltere Premier Lig
- hangi kanalda
- saat kaçta