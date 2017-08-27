İngiltere Premier Lig'de Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, evinde Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'i ağırlıyor. Premier Lig derbisi öncesinde futbolseverler merakla "Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Liverpool - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? MAÇ SAAT KAÇTA?

Martin Atkinson'un düdük çalacağı karşılaşma Anfield Stadyumu'nda oynanacak. İki dev takımın karşılaşacağı mücadele Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak.

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasındaki son karşılaşma 4 Mart 2017 tarihindeydi ve Liverpool, evinde Arsenal'i Roberto Firmino, Sadio Mane ve Georginio Wijnaldum'un golleriyle 3-1 yenmişti. Arsenal'in tek golünü ise Danny Welbeck kaydetmişti.

* Liverpool, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

* Arsenal, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

* Liverpool, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 13 gol atarken, kalesinde de 7 gol gördü.

* Arsenal, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, rakiplerinin 9 golüne engel olamadı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta 3 kere Arsenal, 3 kere de Liverpool kazandı. 4 maçta ise sahadan galip ayrılan olmadı.

Yakın tarihte en farklı galibiyetler ise şu şekilde;

4 Nisan 2015 | Arsenal 4 - 1 Liverpool

8 Şubat 2014 | Liverpool 5 - 1 Arsenal

SON MAÇ KADROLARI

Liverpool: Simon Mignolet, Joe Gomez, Andy Robertson, Joel Matip, Ragnar Klavan, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Sadio Mane, Roberto Firmino, Daniel Sturridge

Arsenal: Petr Cech, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, Hector Bellerin, Nacho Monreal, Alex Oxlade-Chamberlain, Granit Xhaka, Aaron Ramsey, Mesut Özil, Danny Welbeck, Alexandre Lacazette

EN GOLCÜ İSİMLER

Liverpool'da Sadio Mane, attığı 2 golle en golcü isimler arasında ilk sırada yer alıyor. Roberto Firmino ve Mohamed Salah da birer gol ile Sadio Mane'i takip ediyor.

Arsenal'de ise 3 isim en golcü ünvanını taşıyor. Alexandre Lacazette, Danny Welbeck ve Aaron Ramsey attıkları birer gol ile en golcü oyuncular arasında yer alıyor.

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