Leipzig 4-1 Freiburg

Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig 3 puana ulaşmayı başardı.

Freiburg'daki milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü ve Galatasaray'dan bu sezon Leipzig'e tranfer olan Bruma'nın yedek kulübesinde başladığı maçta, konuk ekip Freiburg 23. dakikada Florian ile durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk devrenin de skoru oldu.

BRUMA'YA GOL İÇİN 2 DAKİKA YETTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Leipzig, 48. dakikada Werner ve 55. dakikada Willi Orban'ın golleriyle 1-0 mağlubiyetten gelip 2-1 öne geçti. Bu dakikanın ardından maçtaki üstünlüğü iyice eline alan Leipzig, 71. dakikada Werner ile farkı 2'ye çıkardı. 78. dakikada Bruma oyuna dahil oldu ve 2 dakika sonra takımının 4. golünü kaydetti. Konuk ekip Freiburg, 81. dakikada Nicolas Höfler'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla birlikte Leipzig, 3 puanla 7. sıraya yükseldi. Freiburg ise 1 puanda kaldı ve haftayı 15. sırada kapattı.

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