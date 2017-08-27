Liverpool: 4 - Arsenal: 0 (MAÇ SONUCU)

Premier Lig'in 3. haftasının en dikkat çeken maçında Liverpool, Arsenal'i ağırladı. Ev sahibi maça iyi başladı. Firmino 17'de perdeyi açtı. Mane, 40. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda da kontrolü elinde tutan Liverpool, 57'de Salah, 77'de Sturridge'in sayılarıyla karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Arsenal maçta isabetli şut atmayı başaramadı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 7'ye yükselterek averajla 2. sırada yer buldu. Arsenal ise 3 puanla 16. sırada kaldı.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI
Chelsea - Everton: 2-0
WBA - Stoke: 1-1
Tottenham - Burnley: 1-1
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