Kocaman'dan şampiyonluk iddiası!

Gençlerbirliği galibiyetiyle ligde 3 puanla tanışan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, maçın hemen ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takımın oynaya oynaya daha iyi seviyelere geleceğini söyleyen Kocaman, ''Açıkçası galibiyetten başka olumlu konuşacak pek bir şey yok. Ama ihtiyacımız olan da galibiyetti. Öne geçme imkanını erken bulduk sayılır. Rakibin eksik kalması bizim için avantaj oldu. Ancak bunu çok doğru kullanamadık. İlk 6 resmi maça damga vuran, durup dururken gol yeme hali yine ortaya çıktı.'' dedi.

''GİDENLERİN YERİNE AYNI KALİTEDE OYUNCULAR ALDIK''

Giden ve gelecek oyuncular hakkında da konuşan Kocaman, ''Giden oyuncuların yerine aynı kalitede oyuncular aldığımızdan taraftarların şüphesi olmasın. Biraz daha antrenman yapmamız lazım, beraber olmamız lazım. Biz bu sene son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Vardar eşleşmesinde elenme fikri hiç yoktu. Ancak zaman ilerledikçe istediğimiz seviyeye geleceğiz.'' dedi.