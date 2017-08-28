Volkan'dan itiraf gibi eleştiri!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Gençlerbirliği maçının ardından itiraf gibi eleştiride bulundu.

Bugün tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyleyen Demirel, ''Bugün iyi oyun, kötü oyun önemli değildi. Tek önemli olan galip gelmekti. Üzerimizde bir kara bulut var diyelim. Baskı bizi biraz geriye itiyor. Gördüğünüz gibi 9 kişi kalan rakip karşısında bile topu aldığımızda panik yapabiliyoruz. Islıklanmama gerçekten çok üzüldüm. Bunları daha önce de yaşadım. Bugün de yaşadım ama bugün de geçecek. Elimden geldiği kadar iyi oynamak istiyorum ama bazı şanssızlıklar da oluyor futbolda. Ben de kendime kızıyorum.'' ifadelerini kullandı.