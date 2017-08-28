Adanaspor: 2 - Ümraniyespor: 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Cemal Alpay
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Onur Akbay, Didi, Renan Diniz, Gökhan Meral (Dk. 73 Gökhan Süzen), Bilal Yener Arıca (Dk. 83 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Abdulaziz Solmaz, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Foguinho) Bahattin Köse
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Oğuz Ceylan, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş, Vasilogiannis (Dk. 63 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Rangelov (Dk. 81 Serdar Özbayraktar)
Goller: Dk. 18 Rangelov (Ümraniyespor), Dk. 23 Abdulaziz Solmaz, Dk. 69 Bahattin Köse (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Didi, Dk. 72 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 57 Timur Temeltaş, Dk. 69 Mustafa Çakır, Dk. 72 Rangelov, Dk. 90+2 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)