Giuliano bir Alex değil!

Fenerbahçe'nin yeni Brezilyalısı, Alex ile kıyaslanıyordu ama...

Gazete Habertürk'ün haberine göre dün daha çok Soldado’ya yakın oynayan Brezilyalı futbolcu, orta alanda oyun kurmak yerine 3. bölgede buluştuğu toplarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-Lacivertliler’in unutulmaz 10 numarası Alex de Souza’dan çok daha farklı özellikleri bulunan Sambacı, dün adeta bir gizli forvet gibi oynadı.

F.Bahçe formasıyla ilk kez sahaya 11’de çıkan 27 yaşındaki oyuncunun, uyum sorunu yaşadığı ve zamana ihtiyacı olduğu gözlendi. Giuliano, ceza alanı ve çevresinde topla buluştuğunda Kanarya için önemli bir silah olabileceğini bölüm bölüm gösterdi.