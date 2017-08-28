Tatlı dert Feghouli...

Üç maçta üç galibiyet kazanarak 9 puanla lige müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray’da Igor Tudor ilk kez böylesi bir sıkıntıyla karşılaştı!

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, geçen sezon oyuncuların formsuzluğundan yakınan Tudor, bu sezon yeni gelen futbolcular ve eskilerin de müthiş bir grafik yakalaması nedeniyle Feghouli’ye nasıl yer açacağını düşünmeye başladı. Yıldız oyuncusunu yavaş yavaş takıma monte etmek isteyen genç teknik adam, orta sahadan bir oyuncusunu feda edecek. Tudor’un, Antalya deplasmanında da aynı kadroyu sahaya sürmeyi düşündüğü, daha sonra ise idman eksiğini kapatacak olan Cezayirli’ye 11’de yer açmayı planladığı bildirildi.

RODRIGUES DAHA YAKIN

3 maçta 4 gol atarak patlama yapan Tolga Ciğerci’nin bu performansı ile kesilmesi zor gözüküyor. Hırvat hoca, sağ kanatta Mariano ile uyumlu bir ikili olan Rodrigues’i de feda etmeye kıyamıyor. Buna rağmen kulübeye en yakın isim Rodrigues. Şu sıralar Tudor’un en büyük derdinin bu olması ise “Tek sıkıntısı yeter ki bu olsun” dedirtiyor