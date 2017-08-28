Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen ve Nice’e transfer olan Wesley Sneijder’ın Fransa macerası kötü başladı.

Nice, son maçında galibiyeti olmayan Amiens’e 3-0 yenilirken, 90 dakika sahada kalan Sneijder’ın etkisiz futboluna taraftarlar ıslıkla tepki verdi. Kiloları nedeniyle Hollandalı yıldızı eleştiren Fransızlar’ın sivri dilli yorumcusu Pierre Menes ise “Sneijder kendi gölgesinde saklanıyor. Oynama isteği yok gibiydi” dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray, Wesley Sneijder'in sözleşmesini feshetmiş ve oyuncuyla sezon başında yollarını ayırmıştı.