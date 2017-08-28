ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

''Gölgesinde saklanıyor, oynama isteği yok''

Galatasaray'dan ayrılıp Nice'e transfer olan Sneijder'in performansı eleştiri konusu oldu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:07:04 Güncelleme: 10:13:15

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen ve Nice’e transfer olan Wesley Sneijder’ın Fransa macerası kötü başladı.

Nice, son maçında galibiyeti olmayan Amiens’e 3-0 yenilirken, 90 dakika sahada kalan Sneijder’ın etkisiz futboluna taraftarlar ıslıkla tepki verdi. Kiloları nedeniyle Hollandalı yıldızı eleştiren Fransızlar’ın sivri dilli yorumcusu Pierre Menes ise “Sneijder kendi gölgesinde saklanıyor. Oynama isteği yok gibiydi” dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray, Wesley Sneijder'in sözleşmesini feshetmiş ve oyuncuyla sezon başında yollarını ayırmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER