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Bursa Kulübü: "A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı"

Bursaspor'dan Harun Tekin açıklaması

Bursaspor, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan kaleci Harun Tekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:16:44 Güncelleme: 13:24:39

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin'nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa'da devam edilecek Harun Tekin'in Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor" denildi.

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