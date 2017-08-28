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FUTBOL

Trabzonspor'un peşinde olduğu Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı

Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı

Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosa ile transfer görüşmelerinin belgesi ortaya çıktı!

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:01:50 Güncelleme: 13:54:58

Uzun süredir Sosa'nın peşinde olduğu iddia edilen Trabzonspor ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin belgesi olduğu iddia edilen evrak sosyal medyaya düştü. Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olarak servis edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep edildiği görülüyor.
 
Aşama kaydeden iki kulüp arasındaki görüşmelerde şu anki rakamın 4 milyon Euro civarına kadar düştüğü öğrenildi. (Haber61)
 
İşte o belge:

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