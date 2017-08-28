Trabzonspor'un peşinde olduğu Sosa'nın transfer belgesi ortaya çıktı

Uzun süredir Sosa'nın peşinde olduğu iddia edilen Trabzonspor ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinin belgesi olduğu iddia edilen evrak sosyal medyaya düştü. Milan'ın Trabzonspor'a ilk cevabı olarak servis edilen belgede Trabzonspor'dan Sosa için 5 Milyon 500 bin Euro talep edildiği görülüyor.



Aşama kaydeden iki kulüp arasındaki görüşmelerde şu anki rakamın 4 milyon Euro civarına kadar düştüğü öğrenildi. (Haber61)



İşte o belge:

sosa

trabzonspor

transfer