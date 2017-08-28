Yarmolenko Borussia Dortmund'da

Dembele gitti, Yarmolenko geldi...

Ousmane Dembele'yi FC Barcelona'ya kaptıran Borussia Dortmund, bu oyuncunun yerine Ukrayna'nın Dynamo Kiev Kulübü'nde oynayan Andriy Yarmolenko'yu transfer etti. Borussia Dortmund, Dembele'nin boşluğunu Yarmolenko ile doldurdu. Dortmund'a gelen Yarmolenko sağlık kontrollerinden geçti ve resmi sözleşmeye imzasını attı. BundesLiga ekibinin Yarmolenko için oyuncunun kulübüne 25 Milyon Euro ödeyeceği açıklandı.

EMRE MOR'UN '9' NUMARALI FORMASINI ALDI!



1,87 boyunda olan Andriy Yarmolenko, 2008 yılından beri giydiği Dynamo Kiev forması ile 137 gole adını yazdırmayı başardı. 2009 yılından beri Ukrayna Milli Takım forması da giyen Andriy Yarmolenko, 69 milli maçta 29 gole imza attı. Ukraynalı yıldız geçtiğimiz sezon Emre Mor'un giydiği '9' numaralı formayı giyecek.