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Josef de Souza
FUTBOL

Josef de Souza, West Bromwich'te

Fenerbahçe, Josef de Souza için Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon euro'luk teklifi kabul etti

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 19:49:58 Güncelleme: 29 Ağustos 2017 Salı, 01:40:15

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Josef de Souza'nın transferi için West Bromwich Albion'la 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre Josef de Souza, İngiliz kulübüyle sözleşme şartları konusunda son görüşmeleri yapıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 4 dakika önce
    Rabbime bin şükürler olsun darısı topal köybaşı ozan a inşallah o günleride görürüz
  • Misafir 9 dakika önce
    8 numara oynarsa orda basarılı olur demedin demeyin
  • Misafir 12 dakika önce
    bravo :)#
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