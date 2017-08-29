Josef de Souza, West Bromwich'te

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Josef de Souza'nın transferi için West Bromwich Albion'la 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre Josef de Souza, İngiliz kulübüyle sözleşme şartları konusunda son görüşmeleri yapıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

— HT Spor (@HTSpor) August 28, 2017