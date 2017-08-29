Josef de Souza, West Bromwich'te

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Josef de Souza'nın transferi için West Bromwich Albion'la 11 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu. Habere göre Josef de Souza, İngiliz kulübüyle sözleşme şartları konusunda son görüşmeleri yapıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
— HT Spor (@HTSpor) August 28, 2017
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YORUMLAR 12
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Misafir 4 dakika önceRabbime bin şükürler olsun darısı topal köybaşı ozan a inşallah o günleride görürüz00
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Misafir 9 dakika önce8 numara oynarsa orda basarılı olur demedin demeyin00
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Misafir 12 dakika öncebravo :)#00