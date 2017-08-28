FUTBOL
Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:03:10 | Güncelleme: 20:09:12
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Omzundan geçirdiği sakatlık sonrasında Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.
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1,5 yıllık aranın ardından Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Robin van Persie, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Vardar maçında yaşadığı omuz sakatlığına rağmen milli takım kampına katıldı.
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2018 Dünya Kupası eleme maçları için teknik direktör Dick Advocaat tarafından Fransa ve Bulgaristan karşılaşmalarının kadrosuna çağrılan Robin van Persie, NOS kanalına yaptığı açıklamada geçirdiği omuz sakatlığının oynamasına engel olmadığını söyledi.
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Vardar maçında yaşanan bir pozisyonda omuz bağlarında yırtık meydana gelen deneyimli forvetin 10-15 gün takımda ayrı çalışacağı tahmin ediliyordu.
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Bu durumun kendisine sorulması üzerine, "Şu anda takımı ilgilendiren bir konu değil. Buradayım ve bu akşamki antrenmana katılmayı bekliyorum" yanıtını verdi.
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Yeniden Portakallar'ın bir parçası olmanın gurur verici olduğunun altını çizen van Persie şunları söyledi:
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"Bu arada olduğum için çok mutlu ve minnettarım. Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyorum ve katkı sağlamayı ümit ediyorum."
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"1,5 yıldan beri seçilmiyorum ve buraya seçilmek benim için yeni bir meydan okuma. Bu fırsata sahip olduğum için gururluyum."
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34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat hakkında ise;
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"Dick ile çalışmak hoş bir duygu. İnsanları nasıl idare edebileceğini bilen deneyimli bir antrenör. Bu hislerin ikimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Hollanda, gruptaki 7. maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı Fransa'ya konuk olacak. (NTV Spor)
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