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FUTBOL

Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:03:10

  • 1 Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
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    Omzundan geçirdiği sakatlık sonrasında Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı kampında yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

  • 2 Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
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    1,5 yıllık aranın ardından Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağrılan Robin van Persie, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Vardar maçında yaşadığı omuz sakatlığına rağmen milli takım kampına katıldı.

  • 3 Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
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    2018 Dünya Kupası eleme maçları için teknik direktör Dick Advocaat tarafından Fransa ve Bulgaristan karşılaşmalarının kadrosuna çağrılan Robin van Persie, NOS kanalına yaptığı açıklamada geçirdiği omuz sakatlığının oynamasına engel olmadığını söyledi.

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  • 4 Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
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    Vardar maçında yaşanan bir pozisyonda omuz bağlarında yırtık meydana gelen deneyimli forvetin 10-15 gün takımda ayrı çalışacağı tahmin ediliyordu.

  • 5 Van Persie Fenerbahçelileri çıldırtacak
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    Bu durumun kendisine sorulması üzerine, "Şu anda takımı ilgilendiren bir konu değil. Buradayım ve bu akşamki antrenmana katılmayı bekliyorum" yanıtını verdi.

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