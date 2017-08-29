Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup yeniden kadroda çağrıldı

Milli Takımımız’ın 2018 Dünya Kupası elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosu cuma günü açıklanmış; Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’un Ay-Yıldızlı kadroya alınmaması birçok kişiyi hayretler içerisinde bırakmıştı.

Ozzie’nin çağrılmamasının üzerinden sadece 3 gün geçti ve teknik direktör Lucescu’nun fikri bir anda değişti. Tüm futbol kamuoyu bu kararın perde arkasını merak ederken, akıllara birçok soru geldi. Lucescu’nun 3 gün önce ‘yetersiz’ gördüğü bir futbolcu hakkında bu kadar kısa sürede görüşünün değişmesi şaşkınlık yarattı. Luce’nin Beşiktaşlı yıldızı zorlu maçlarda ilk 11’de oynatıp oynatmayacağı da şimdiden merak konusu oldu.

ATİLLA TÜRKER YORUMLADI: REZALET ÖTESİ

Lucescu’yu belli ki birileri yönlendiriyor. Ama yanlış yönlendiriyor. Oğuzhan gibi bir ismin ilk planda çağrılmaması başlı başına bir rezalettir. Yoğun istek üzerine çağrılması ise daha büyük bir rezalettir. Lucescu’nun Oğuzhan’ı tanımaması mümkün değil. Unutması da mümkün değil.

Demek ki birileri önce “Alma” dedi. Lucescu da almadı. Yine aynı kişiler durumu kurtarabilmek için “Al” dedi. Bu kez de aldı. Kimler yönlendirmiş olabilir Lucescu’yu! Belki bazı yöneticiler. Belki de bazı menajerler. Çünkü Oğuzhan’ın bağlı bulunduğu menajerlik şirketi yurt dışında bulunuyor. Farklı... Bağımsız. Haliyle ortada bir menfaat çatışması olabilir.

Zaten Oğuzhan da “Aklıma farklı şeyler geliyor” diye bir sinyal verdi. Bu sinyali alanlar da ‘U’ dönüşü yaptı. Oğuzhan ya da bazı isimler yarınlarda net konuşursa ortalık feci karışır. Ülke futbolunda inanılmaz entrikalar dönüyor. Menajer savaşları her geçen gün kızışıyor. Bazı menajerlerin camiaya hakimiyeti inanılmaz boyutlara geldi.

Bu menajerlerle el ele vererek pastadan pay kapan çok tanınmış futbol adamları var. Şunu da belirteyim. Lucescu zorlu maratona çok kötü başladı. Hem de genç bir teknik adamın bile yapamayacağı hatalara imza atarak başladı. Otorite, inandırıcılık, saygınlık, disiplin ve daha nice kavramlar... Ayağa bu kadar düşürülmez.

İŞTE ADIM ADIM OĞUZHAN KRİZİ

Tarih: 14 Ağustos Pazartesi

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Beşiktaş-Antalya maçının ardından soyunma odasına inen Mircea Lucescu, Siyah-Beyazlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Caner Erkin’i galibiyetten dolayı tebrik etti ve üç yıldıza “Hazırlanın. Milli Takım kampında görüşürüz” dedi.

Tarih: 18 Ağustos Cuma

İkinci haftadaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçını da tribünden izleyen Lucescu, karşılaşmanın ardından yakın çevresine “Oğuzhan beğendiğim bir oyuncu. Özellikle final pasları çok iyi. Ancak fizik olarak ağır kalıyor. Oyun temposu açısından henüz hazır değil” yorumunu yaptı.

Tarih: 25 Ağustos Cuma

Milli Takım’ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosu açıklandı. Kamuoyunda şaşkınlık yaratan bir kararla, Ozzie kadroya çağrılmadı. Bu tercihin ardından başta Siyah-Beyazlı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, Rumen teknik adamın tercihine sert tepki gösterdi.

Tarih: 26 Ağustos Cumartesi

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş-Bursa maçının ardından Milli Takım’a alınmaması konusunda flaş açıklamalar yaptı. Kartal’ın kaptanı, “Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada ‘Kampta görüşürüz’ konuşması geçti. Bu konuşmadan sonra insan, ister istemez bunun arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor” dedi.

Tarih: 28 Ağustos Pazartesi

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, eleştiriler üzerine ‘U’ dönüşü yaparak, sürpriz bir kararla Oğuzhan’ı kadroya çağırdı. Federasyondan konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Gözler, bugün basın toplantısı yapacak olan Lucescu’ya çevrildi.