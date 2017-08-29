Beşiktaş'ın Vida transferinde kriz çıktı - Vida Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen Domagoj Vida transferi konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Hırvat stoperin ocak ayında serbest kalacak oluşundan yararlanmak isteyen ve oyuncuyla ön protokol yapan Siyah-Beyazlılar, bu durumu öğrenen Dinamo Kiev Başkanı İgor Surkis’in beklenmedik resti ile karşılaştı.

Vida’nın, Kartal’la ön protokol imzalaması ve görüşmeye gittiğini geç söylemesine kızan Surkis, başkan Fikret Orman’a transfer konusunda şok bir yanıt verdi.

TRANSFER OCAK AYINA KALDI

Dinamo Kiev başkanının, “Vida’nın bonservisi 8 milyon Euro. Şimdi alırsanız alın, olmazsa devre arası size bedava gelsin. Benim paraya ihtiyacım yok” demesi Orman ve yönetimini şoke etti.

28 yaşındaki yıldızı normalde alacaklarına karşılık kadroya katmayı planlayan yönetim, bu yanıttan sonra ne yapacağını şaşırdı. Sukis’in tutarsız davranışlarından rahatsız olan Orman’ın, son anda farklı bir gelişme yaşanmazsa transferi ocak ayında bitireceği belirtildi.

MİLLİ ARADA RAKİP KAYSERİ

Süper Lig’e verilen milli maç aralarını hazırlık karşılaşmalarıyla değerlendiren Beşiktaş, bu hafta sonu Vodafone Park’ta Kayserispor’la oynayacak. Özellikle yeni transfer Alvaro Negredo’nun form yakalaması adına böyle bir maçın iyi olacağını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, milli takımlarına gitmeyen oyuncuların da son durumlarını görme şansı bulacak. Günü henüz netleşmeyen mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

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