Josef de Souza West Bromvich'e transfer oldu

Ve Fenerbahçe’de beklenen oldu, gözden düşen Josef de Souza, takımdan ayrıldı. Brezilyalı yıldız konusunda bir süredir Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’la görüşme halinde olan ve sıkı pazarlıklar yapan Sarı-Lacivertli yönetim, sonunda İngiliz kulübü'nün 10 milyon Euro + 1.5 milyon Euro’luk bonus teklifine “Evet” yanıtını verdi.

Böylece Kanarya, iki sezon önce Sao Paulo’dan 8 milyon Euro’ya aldığı 28 yaşındaki orta sahanın WBA’ya transferiyle kara geçti. İstanbul’da kaldığı evdeki eşyalarını toplayan Josef’in bugün İngiltere’ye gidip sağlık kontrolünün ardından imzayı atması bekleniyor.

"HARCAYACAK PARAMIZ VAR"

Jesef de Souza’nın transferiyle ilgili olarak West Bromvich Albion cephesinden de açıklamalar gelmeye başladı...

İngiliz kulübünün menajeri Tony Pulis, “Geçen sezon iyi tasarruf yaptık. Bu sezon şu an için harcayacak paramız var. Umarım transfer dönemi bitmeden birkaç anlaşma birden yaparız. Şu an en büyük problemimiz İngiliz transfer piyasasının çok pahalı ve çok zor hale gelmesi. Bu nedenle ülke dışından oyuncu getirmek zorunda kalacağız” dedi.

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