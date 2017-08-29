Arda Turan Galatasaray'a gelecek mi ? Arda Turan transferinde son duruö

Türkiye Futbol Federasyonu’nun araya giren bayram tatili nedeniyle, yaz transfer dönemini 8 Eylül’e kadar uzatması, transfer harekatını son dakikaya bırakan Türk kulüplerinin işine yaradı.

Avrupa’daki birçok ülkede yaz transfer döneminin 1 Eylül’de bitmesi nedeniyle başka bir Avrupa kulübüne gitmesi imkansız hale gelen oyuncular için önemli bir fırsat yakalayan Türk kulüpleri, aradaki 1 haftalık süreyi değerlendirmeye çalışacak.

TUDOR SICAK BAKMIYOR AMA...

Galatasaray yönetimi de şartların oluşması halinde bu süreçte Arda Turan bombasını patlatabilir. İgor Tudor istekli gözükmese de Aslan, eski kaptanı için yeniden girişimde bulunabilir... Barcelona’nın gözden çıkardığı milli oyuncu 1 Eylül’e kadar yani 3 gün içinde başka bir Avrupa takımına gitmezse Galatasaray'ın sezonun en flaş transferini yapmak için harekete geçebileceği öğrenildi.

SPİNAZZOLA DÖNDÜ, ASAMOAH GELİYOR

Galatasaray, Kwadwo Asamoah transferinde sona çok yaklaştı... Juventus’un Ganalı sol bekiyle her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibinin bu bölgeye takviye yapmasıyla iyice rahatladı. Juve’nin, eski oyuncusu Leonardo Spinazzola’yla yeniden anlaşma sağlamasının ardından gözler Asamoah’a çevrildi.

28 yaşındaki futbolcunun da Juve’yle ipleri tamamen kopardığı ve Galatasaray yönetiminin 1 Eylül’e kadar bu transferi bitireceği öğrenildi.

DE JONG İÇİN AJAX İDDİASI

Sarı-Kırmızılılar’da kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong’u Ajax’ın istediği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde, Ajax yönetiminin transfer konusunda yaptığı son toplantıda iki eski oyuncusunu alma kararına vardığı ileri sürüldü. 32 yaşındaki futbolcunun Ajax’a dönmesi halinde maaşında indirime gideceği belirtilirken; De Jong’a MLS’den de tekliflerin olduğu ifade edildi.