Josef de Souza'nın transferi resmiyete dökülüyor - Fenerbahçe transfer haberleri

HTSPOR.COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Fenerbahçe, West Bromwich Albion'a transfer olan Josef de Souza resmi imzayı atıyor. Fenerbahçe kulüp binasına gelen Josef de Souza, buradaki işlemleri halletti. Brezilyalı futbolcu son adım olarak notere gitti.
Fenerbahçe, İngiliz ekibinin 10 milyon Euro+1.5 milyon Euro’luk bonus teklifine 'evet' demişti. Oyuncuyla da anlaşan WBA, futbolcuyu kısa süre içinde İngiltere'ye götürerek imza attıracak.
— HT Spor (@HTSpor) August 28, 2017
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YORUMLAR 9
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Misafir 47 saniye öncehayırlı olsun00
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Misafir 11 dakika önceYaşlarına bak00
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Misafir 14 dakika önceHayırlısıyla ozan tufan ı da birilerine vereydik iyiydi00