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FUTBOL

Josef de Souza'nın transferi resmiyete dökülüyor - Fenerbahçe transfer haberleri

Josef transferinde sıcak gelişme!

Fenerbahçe'den West Bromwich Albion'a giden Josef de Souza'nın transferi resmiyete dökülüyor

29 Ağustos 2017 Salı, 16:00:49 Güncelleme: 16:46:08

HTSPOR.COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Fenerbahçe, West Bromwich Albion'a transfer olan Josef de Souza resmi imzayı atıyor. Fenerbahçe kulüp binasına gelen Josef de Souza, buradaki işlemleri halletti. Brezilyalı futbolcu son adım olarak notere gitti.

Fenerbahçe, İngiliz ekibinin 10 milyon Euro+1.5 milyon Euro’luk bonus teklifine 'evet' demişti. Oyuncuyla da anlaşan WBA, futbolcuyu kısa süre içinde İngiltere'ye götürerek imza attıracak.

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 47 saniye önce
    hayırlı olsun
  • Misafir 11 dakika önce
    Yaşlarına bak
  • Misafir 14 dakika önce
    Hayırlısıyla ozan tufan ı da birilerine vereydik iyiydi
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