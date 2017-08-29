A Milli Takım teknik direktörü basın toplantısı düzenliyor

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi. Rumen teknik adamın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

OĞUZHAN ÖZYAKUP KONUSU

"Bu durum Oğuzhan ve benim aramda olan bir şey. Oğuzhan'ın ilk 3 haftadaki performansını yetersiz bulmuştum. Aramızda bir sorun yok. Profesyonel insanlarız. Kendisine telefon ettim ve durumu izah ettim. Kararın kendisine bağlı olduğunu söyledim. Aramızda hiçbir sorun yok. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Önemli olan hatayı tekrar etmemek ve etmemesi için gerekli önlemi almak."

YABANCI SAYISI

"Görüşmek lazım uzun uzun. Her takımda 2-3, en fazla 4 Türk oyuncu var. Seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Takımlarda yabancı oyuncu fazla olduğu için en iyi Türk oyuncuları almaya karar verdim. Oyunun dışında, tecrübeleri de çok önemli. 2002-04 arasını düşünürsek, Galatasaray'dan 8 oyuncu vardı ve milli takımın gücünün büyük bölümünü kaplıyordu."

UKRAYNA MAÇI

"Bu maçları çok gençlerle oynayamayabilirsiniz, kolay değil. Kısa dönemde bir şeyler yapmak için tecrübeye ihtiyaç vardı. Oyuncular arasında imaj olarak farklılıklar olabilir, ama değer olarak hepsi aynı seviyede. Çok iyi organize olmuş, fizik olarak çok iyi hazırlanmış bir ekiple (Ukrayna) oynayacağız. Son maçta bizden 7 km fazla koştular. Boş alan bırakmamaya çalışacağız. Bu konuda bizden daha iyiler."

"Ukrayna'yı iyi tanıyorum. Geçmişten uzun bir hikayemiz de var. Eski öğrencilerime karşı kazanmak için fazlasını vereceğim. Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz. Yarmolenko ve Konoplyanka diye 2 önemli oyuncuları var. Sonuçlar bazen istediğiniz gibi olamayabiliyor ama, bakacağız. Dikkatsizlik, hakem hatası sonuca etki edebilir. Ukrayna daha şanslı, 40 bin seyircileri olacak. Onlar da Rusya'da olmak istiyor."

ARDA TURAN'IN GERİ DÖNÜŞÜ

"Bir şeyler duydum. Hayatımda herkesin bir şansı daha olması gerektiğini düşünüyorum. Eminim o da çok üzgündür yaşananlardan. Kendisiyle görüştüğümde bana 'Benim kalbim Türk' diye cevap verdi. Arda bu yolculuğa bizimle beraber çıktı, hazır mı değil mi bakacağız ona. Bu başka bir şey. Arda Turan, Türk futboluna verdiği emeklerin karşılığında affedilmeyi hak ediyordur diye düşünüyorum. Basınla olan ilişkisini bilmiyorum. Umarım siz de yardım edersiniz. Genç bir arkadaşımızın kafasını kaybettiği bir an olabilir. Aynı şey devam ederse, bu başka bir şey."