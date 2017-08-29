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FUTBOL

İspanyol efsane Xavi'ye 1 milyon Katar riyali ikramiye!

İspanyol efsaneye 1 milyon Katar riyali ikramiye!

Xavi, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı

29 Ağustos 2017 Salı, 20:13:01 Güncelleme: 20:16:36

İspanya futbolunun efsane isimlerinden Xavi'nin başına talih kuşu kondu.

Kariyerini Katar Stars Lig takımlarından Al-Sadd'da sürdüren Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın yaptığı piyango çekilişine katıldı. İspanyol efsane, bankanın yaptığı çekiliş sonucunda 1 milyon Katar riyali (225.000 Euro) ikramiye kazandı.

Piyangodan kazandığı ikramiyeyi, banka yetkililerinden alan Xavi Hernandez, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2016-17 sezonunda Al-Sadd formasıyla 24 maça çıkan Xavi, 9 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

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