İspanyol efsane Xavi'ye 1 milyon Katar riyali ikramiye!

İspanya futbolunun efsane isimlerinden Xavi'nin başına talih kuşu kondu.

Kariyerini Katar Stars Lig takımlarından Al-Sadd'da sürdüren Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın yaptığı piyango çekilişine katıldı. İspanyol efsane, bankanın yaptığı çekiliş sonucunda 1 milyon Katar riyali (225.000 Euro) ikramiye kazandı.

Piyangodan kazandığı ikramiyeyi, banka yetkililerinden alan Xavi Hernandez, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. 2016-17 sezonunda Al-Sadd formasıyla 24 maça çıkan Xavi, 9 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

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