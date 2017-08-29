Feghouli sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulurken, devam eden bölümde takım halinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana Türkiye A Milli Takım kadrosundaki Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Fernando Muslera, Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı kampında olan Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda yer alan Garry Rodrigues, Fas Milli Takımı'ndaki Younes Belhanda ve İsviçre Milli Takımı'nda bulunan Eren Derdiyok katılmadı.

Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında yarın sabah salonda bir çalışma yaptıktan sonra, akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirecek.