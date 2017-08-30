Göztepe, Sandro Kobakhidze'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig'in İzmirli temsilcisi Göztepe, Sandro Kobakhidze ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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Sandro Kobakhidze