Crystal Palace'tan Cenk Tosun için 10 milyon pound!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. Skorer'in haberine göre; ilk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk resmi teklifte bulundu.

İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor. Bilindiği gibi İngiltere'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona eriyor.