Fenerbahçe TV, Ben Arfa'yı beğendi!

Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa'ya olan ilgisi gündemdeki sıcaklığını korurken transferle ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Bir taraftarın sorduğu 'Ben Arfa'yla prensipte anlaştık kaçta başlıyor?' sorusuna cevap vermeyen Fenerbahçe'nin resmi televizyonu olan FB TV'nin Twitter hesabı, bu soruyu beğendi ve bu beğeni taraftarlarda heyecana sebep oldu. Uzun süre bu beğeniyi silmeyen hesap, ardından gelen soruların üzerine beğeniyi geri çekti.

Hatırlanacağı üzere PSG Sportif Direktörü Henrique, Ben Arfa için en istekli kulübün Fenerbahçe olduğunu açıklamasına rağmen Fransa'da yayın yapan ve PSG'ye yakın olan RMC, Ben Arfa'nın Türkiye'ye gelmek istemediğini okuyucularına duyurmuştu.

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