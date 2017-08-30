''Jason Denayer, Galatasaray'da''

Maicon'dan sonra kadrosuna bir stoper daha katmak isteyen Galatasaray, çareyi eski oyuncusunda buldu.

Galatasaray, Manchester City'nin kadrosunda düşünülmeyen Jason Denayer'i sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz ekibi, ilk görüşmelerde Denayer'i Türkiye'ye kiralamak istemediklerini açıklasa da transfer döneminin yarın bitiyor olması ve Denayer'e yeni bir teklif gelmemesi sebebiyle Galatasaray'ın bu talebini kabul etti. Galatasaray, Denayer için Manchester City'e 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz sezonu Sunderland'de geçiren Jason Denayer, 29 maçta forma giydi.