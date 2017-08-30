TFFHGD'den "yabancı hakem" tepkisi

Okan Buruk'un 'yabancı hakem' isteğine bir tepki daha geldi...
TFFHGD Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, futbol hakemlerinin kamusal bir görevi yerine getirdiği vurgulanarak, "Türkiye liglerinde görev yapan hakemlerimizin üstlendikleri bu kamusal görev göz önüne alındığında, yabancı hakem söyleminin teknik direktör Sayın Okan Buruk tarafından dile getiriliyor olması, maalesef üzüntü vericidir. Bu gibi demeçlerle Türk hakemlerini baskı altına alacaklarını zannedenler yanılgı içinde olup, hakemlerimiz kesinlikle buna müsaade etmeyeceklerdir." denildi.
Avrupa liglerinde "yabancı hakem" örneğinin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Bu isteğin, Türkiye liglerinde de hayata geçme olasılığı olamayacağının ve Türk hakemleri olarak bunu asla kabul edemeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Henüz yeni başlamış olan liglerimizde hakem performansları genel itibarıyla başarılı olmasına rağmen, yazılı ve görsel basında teknik adamlar tarafından müsabakalar öncesi ve sonrasında zaman zaman yabancı hakem hayranlığı dillendirilerek algı operasyonu yaratılması, camiamız adına haksız bulunmakta ve üzüntüyle karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Türk hakemlerine destek verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Yabancı hakem talebini, her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişme kaydeden hakemlerimize karşı sergilenmiş hatalı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunun anlayışı ve sağduyusuyla ülke insanımızın her alanda olduğu gibi hakemlikte de en iyi başarıyı elde edeceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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