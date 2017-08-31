Beşiktaşlı Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu

Avrupa'da birçok ligde transferin son gününe girilirken Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı. Stuttgart, siyah-beyazlıların Alman sağ beki Andreas Beck'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı duyuruda Beck'in altyapısından yetiştiği kulübe geri döndüğünün altı çizildi. Beck, 2000 ve 2008 yılları arasında top koşturduğu Stuttgart'ta 32 numaralı formayı giyecek.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan tecrübeli savunmacı "Stuttgart'a döndüğüm için çok mutluyum. Profesyonel futbola ilk adımımı burada atmıştım. Bu açıdan geri dönmek, oldukça duygusal bir şey. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oldukça huzurluydum, Beşiktaş'ı bir başka kulüp için bırakmazdım. Ancak Stuttgart'a hissettiğim yakınlık bu kararı almamı sağladı." dedi.

— HT Spor (@HTSpor) August 31, 2017

Siyah-beyazlılara 2015 yılında 1,75 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan gelen başarılı savunmacı, Beşiktaş formasıyla çıktığı 76 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

DHA'da yer alan habere göre Stuttgart, Andreas Beck için Beşiktaş'a 2 milyon Euro ödeyecek.

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