Çek Cumhuriyeti: 1 - Almanya: 2

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C, E ve F gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Gecenin önemli maçında Çek Cumhuriyeti ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Timo Werner ve Mats Hummels'in golleriyle maçı 2-1 kazandı. Çek Cumhuriyeti'nin golünü ise Vladimir Darida attı. C, E ve F Gruplarında oynanan ve alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde;



C GRUBU

Çek Cumhuriyeti - Almanya 1-2

Norveç - Azerbaycan 2-0

San Marino - Kuzey İrlanda 0-3



E GRUBU

Kazakistan - Karadağ 0-3

Danimarka - Polonya 4-0

Romanya - Ermenistan 1-0

F GRUBU

Litvanya - İskoçya 0-3

Malta - İngiltere 0-4

Slovakya - Slovenya 1-0

