Porto, Aboubakar’ın tapusunu aldı

Porto, geçen sezon Beşiktaş’ta gösterdiği performansla yükselişe geçen ve sezona harika bir başlangıç yapan Vincent Aboubakar’ın bonservisini aldı. Kamerunlu oyuncunun bonservisinin %60’ını elinde bulunduran Lorient’in yetkilileri ile bir görüşme yapan Portekizliler, Fransızlar’a 7.2 milyon Euro verip Kamerunlu golcünün bonservisinin tamamını aldı. Bu gelişmenin yanı sıra Porto, teknik direktör Sergio Conceiçao’nun da isteğiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu golcüye yeni kontrat önerdi.

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